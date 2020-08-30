Сколько украинцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки

Больше всего больных на Covid-19 за последние сутки зафиксировали на Харьковщине. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине зафиксировали 2096 случаев Covid-19, из них 118 детей и 95 медработников. 35 больных умерло, 596 - выздоровели. В общем 56 734 пациентов выздоровели от начала пандемии.

Больше всего случаев коронавируса - 198 - обнаружили в Харьковской области. 188 больных - во Львовской, 173 - в Одесской, 171 - в Ивано-Франковской, 160 - в Тернопольской, 148 - в Черновицкой, сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего летальных случаев за сутки от Covid-19 в Киеве - умерло 9 человек. Всего в столице обнаружили 109 новых случаев Covid-19.

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30 августа, по состоянию на 9:00, в Украине 119 074 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2527 летальных. Всего проведено 1 536 171 тестирований методом ПЦР.