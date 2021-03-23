Сколько украинцев записались на вакцинацию

Больше всего граждан Украины записалось на инъекцию от коронавируса через "Дію". Фото: Reuters

В Украине на вакцинацию от коронавируса записались 326 336 граждан.

Большинство людей воспользовались мобильным приложением "Дія". Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Сейчас в стране провакцинировано почти 122 тысяч украинцев. За минувшие сутки прививки сделали почти 11 тыс. человек.

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Министерство также обнародовало видеоинструкцию, как записаться на вакцинацию от Covid-19 в "Дії".

За последние сутки в Украине зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса - 333. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 565 732 украинца. Умер 30 431 пациент. Выздоровели 1 268 886 человек.