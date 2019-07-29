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понедельник, 29 июля 2019 18:47

Сколько украинцев стали гражданами России с начала года

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  Вид на жительство в РФ выдали 30772 украинцам с начала года. Фото: Depositphotos
Вид на жительство в РФ выдали 30772 украинцам с начала года. Фото: Depositphotos

За первые шесть месяцев 2019 года Российская Федерация предоставила гражданство 44 898 украинцам. Такую статистику приводит российское министерство внутренних дел, пишут СМИ.

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В то же время вид на жительство выдали 30772 украинцам, еще более 29 тыс. получили разрешения на временное проживание.

17 июля президент России Владимир Путин в очередной раз расширил категории граждан Украины, которые являются претендентами на упрощенное получение гражданства РФ. Он постановил, что на это могут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" (неподконтрольных правительству Украины территориях), а в целом жители этих областей.

Министерство иностранных дел Украины осудило такое решение. Указы Кремля по "паспортизации" не признаются украинской стороной.

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29
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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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