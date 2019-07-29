Сколько украинцев стали гражданами России с начала года

За первые шесть месяцев 2019 года Российская Федерация предоставила гражданство 44 898 украинцам. Такую статистику приводит российское министерство внутренних дел, пишут СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев считают Россию агрессором - опрос

В то же время вид на жительство выдали 30772 украинцам, еще более 29 тыс. получили разрешения на временное проживание.

17 июля президент России Владимир Путин в очередной раз расширил категории граждан Украины, которые являются претендентами на упрощенное получение гражданства РФ. Он постановил, что на это могут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" (неподконтрольных правительству Украины территориях), а в целом жители этих областей.

Министерство иностранных дел Украины осудило такое решение. Указы Кремля по "паспортизации" не признаются украинской стороной.