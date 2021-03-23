Сколько украинцев проголосуют за вступление в ЕС на референдуме

96% из сторонников вступления придут на референдум. Фото: pinterest.com

Вступление Украины в Европейский союз поддерживают 59% граждан. Это 80% среди тех, кто намерен принять участие в референдуме.

26% украинцев против присоединения страны к ЕС, сообщили в результатах опроса Центра Разумкова.

Исследования проводились с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий. В опросе приняли участие 2018 человек.

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96% из сторонников вступления выразили желание прийти на референдум, а вот из противников придут только 46%.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Некоторые страны-участницы скептически относятся к дальнейшему расширению Евросоюза. Это препятствует вступлению Украины в ЕС.