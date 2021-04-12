Сколько украинцев привили от Covid-19 за минувшие сутки

Наибольшее количество прививок сделали во Львовской области. Фото: pixabay.com

11 апреля в Украине еще 1 216 человек привились от Covid-19. За последние сутки в лист ожидания на вакцинацию записались 989 441 людей.

Наибольшее количество прививок сделали во Львовской области, сообщила пресс-служба Минздрава. Вакцинацию осуществляли силами 34 мобильных бригад по иммунизации. Работал 81 стационарный пункт прививки.

С начала вакцинации 1 дозу из 2 необходимых получили 378 264 человека, 5 человек в Хмельницкой и Черновицкой областях завершили вакцинацию. 2 человека первую дозу вакцины получили за рубежом.

Среди суточных лидеров по количеству прививок Тернопольская область - 150, Харьковская и Винницкая - по 120, Хмельницкая - 110 и Одесская области - 90. В остальных областях сделали по 10-60 прививок. В 4 регионах не сделали ни одной прививки. Это Черкасская, Херсонская, Полтавская и Николаевская области.

С начала кампании вакцинации больше всего прививок сделали в Киеве - 33 338, а меньше всего - 7 036 - в Черниговской области.

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В Украине обновили карантинное зонирование. Нормы госпитализации пациентов с коронавирусом превышены в Киеве и 19 областях. В красной зоне оказались Киев и 11 областей - Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская.