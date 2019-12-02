Сколько украинцев пострадали от торговли людьми

МОМ опубликовало статистику о мигрантах в Украине. Фото: galinfo.com.ua

В Украине за последние 3 года около 49 тыс. человек пострадали от торговли людьми.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Представительства Международной организации по миграции в Украине.

13% украинцев готовы согласиться по крайней мере на одно рискованную предложение о работе за границей, в результате которого они могут пострадать от торговли людьми. Это количество уменьшилось на 8% по сравнению с 2017 годом.

На момент опроса за рубежом работало 1,051 млн украинцев.

Наиболее привлекательными странами для трудовой миграции является Германия. Там хотели бы работать 43% опрошенных. В Польше 35%, в Чехии 23%, в Италии 19% и в Канаде 10%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждый второй подросток в Украине может стать жертвой торговцев людьми - ООН

В России и США хотели бы работать 9% опрошенных.

"В первой половине 2019 среди пострадавших, получивших помощь МОМ, преобладали мужчины (69%). 94% пострадавших от торговли людьми пострадали от трудовой эксплуатации. Более половины (65%) пострадавших, идентифицированных МОМ в первой половине текущего года, подверглись эксплуатации на территории России", - сообщают в МОМ.

Уроженка Николаева в сговоре с российскими правоохранителями переправляла украинок в РФ для "работы" в сфере предоставления интимных услуг. Оперативники установили, что она с 2013-го живет в Москве, сообщает пресс-служба СБУ.