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понедельник, 02 декабря 2019 18:43

Сколько украинцев пострадали от торговли людьми

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Сколько украинцев пострадали от торговли людьми
МОМ опубликовало статистику о мигрантах в Украине. Фото: galinfo.com.ua

В Украине за последние 3 года около 49 тыс. человек пострадали от торговли людьми.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Представительства Международной организации по миграции в Украине.

13% украинцев готовы согласиться по крайней мере на одно рискованную предложение о работе за границей, в результате которого они могут пострадать от торговли людьми. Это количество уменьшилось на 8% по сравнению с 2017 годом.

На момент опроса за рубежом работало 1,051 млн украинцев.

Наиболее привлекательными странами для трудовой миграции является Германия. Там хотели бы работать 43% опрошенных. В Польше 35%, в Чехии 23%, в Италии 19% и в Канаде 10%.

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В России и США хотели бы работать 9% опрошенных.

"В первой половине 2019 среди пострадавших, получивших помощь МОМ, преобладали мужчины (69%). 94% пострадавших от торговли людьми пострадали от трудовой эксплуатации. Более половины (65%) пострадавших, идентифицированных МОМ в первой половине текущего года, подверглись эксплуатации на территории России", - сообщают в МОМ.

Уроженка Николаева в сговоре с российскими правоохранителями переправляла украинок в РФ для "работы" в сфере предоставления интимных услуг. Оперативники установили, что она с 2013-го живет в Москве, сообщает пресс-служба СБУ.

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Дата
02
декабря

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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