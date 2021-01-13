Сколько украинцев погибли в ДТП в 2020 году

Стала известна статистика ДТП. Фото: Укринформ

В течение 2020 года в Украине случилось 168 107 ДТП.

Из них 26 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31974 человека получили травмы, сообщил замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

7641 ДТП с погибшими и/или травмированными пешеходами, в которых погибли 1198 человек и 6959 - травмированы. С участием детей произошло 4432 ДТП, в которых 168 детей погибли и 3957 - травмированы. С велосипедистами зафиксировано 1768 ДТП с погибшими и/или травмированными велосипедистами, в которых погибли 235 человек и 1610 - травмированы.

Основными причинами ДТП с погибшими и ранеными стали: превышение скорости движения, нарушение правил маневрирования, нарушения правил проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов и несоблюдение безопасной дистанции.

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Напомним, в Киеве с 4 по 10 января произошла 331 ДТП. В результате одной из них погиб пешеход.