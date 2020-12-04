Сколько украинцев ожидают нового пика эпидемии - результаты опроса

Чаще всего коронавирус и меры по противодействию эпидемии вызывают у граждан Украины обеспокоенность. Фото: pixabay

44% украинцев считают, что пик эпидемии еще впереди.

По мнению 21% респондентов, именно сейчас в стране пик эпидемии, свидетельствуют данные опроса Социологической группи "Рейтинг".

Еще 8,5% придерживаются мнения, что страна находится на начальной стадии эпидемии, а 8,5% - что пик эпидемии пройден и она пойдет на спад. 2,5% - что эпидемия еще не началась, а 5% - что никакой эпидемии не было, нет и не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы рассказали, кому доверяют в медицинской сфере

Чаще всего коронавирус и меры по противодействию эпидемии вызывают у граждан Украины обеспокоенность (78%), страх (54%), возмущение (52%). Еще 49% отметили чувство беспомощности, 45% - постоянного стресса. Только 21% - уверенность в том, что государство сделает все необходимое для противодействия эпидемии (68% такого ощущения не имеют).

Опрос провели с 27 ноября - 1 декабря 2020 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

79% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как средство борьбы с коронавирусом. Против такой инициативы 17% респондентов, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".