Сколько украинцев отслеживают новости о коронавирусе

Люди старшего возраста и женщины чаще отслеживают новости о коронавирусе. Фото: pixabay

За новостями о коронавирусе часто следят 59% украинцев.

21% опрошенных иногда следят за новостями о коронавирусе, 11% - редко, 8% вообще не интересуются такими новостями, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Люди старшего возраста и женщины чаще отслеживают новости о коронавирусе. По сравнению с началом ноября, количество респондентов, которые активно следят за новостями о коронавирусе сократилось с 65 до 59%, также это меньше, чем было в апреле, во время первого локдауна. 49% респондентов считают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, оптимальными. 29% считают их слишком мягкими, 9% - наоборот слишком жесткими.

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"82% считают, что сейчас Украине больше не хватает порядка, даже если это ограничит определенные свободы. 10% - что не хватает больше свобод, даже если это уменьшит порядок. За последние 3 года запрос на порядок достаточно вырос (с 63 до 82%) ", - сообщили в результатах исследования.

По мнению 45% украинцев, официальная статистика о масштабах коронавируса в стране преуменьшена. 31% наоборот считают, что эта информация является преувеличенной, и лишь 15% убеждены, что она объективна. По сравнению с мартом число тех, кто считает статистику по коронавирусе преувеличенной, выросло втрое (с 11 до 31%). Чаще считают статистику преувеличенной молодежь, а также те, кто редко отслеживают новости о коронавирусе.

36% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 60% - не удовлетворены. Деятельностью Министерства здравоохранения довольны 29%, недовольны - 67%. Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны - 61%, затруднились оценить - 12%. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (71%) и Верховной Рады (77%).

Решение Кабмина ввести локдаун с 8 января поддерживают 56% украинцев. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". 41% респондентов высказались против. 52% опрошенных считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 45% - противоположного мнения.