Сколько украинцев не считают Россию агрессором

63% жителей Украины считают Российскую Федерацию страной-агрессором. 24% - нет.

"При этом в Харьковской, Донецкой, Луганской и Одесской областях количество тех, кто не считает Россию агрессором, больше тех, кто придерживается противоположного мнения", - говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг".

Зато агрессором Россию больше всего считают в Ивано-Франковской области - 94% опрошенных. Меньше всего - в Одесской и Луганской областях - 28 и 29 процентов соответственно.

13% украинцев не определились с позицией.

Автор: Украинская правда Большинство опрошенных (63%) считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине, 24% - противоположного мнения, 13% - не определились

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Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря этого года среди 40 тыс. совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.