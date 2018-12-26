Сколько украинцев не считают Россию агрессором

63% жителей Украины считают Российскую Федерацию страной-агрессором. 24% - нет.
"При этом в Харьковской, Донецкой, Луганской и Одесской областях количество тех, кто не считает Россию агрессором, больше тех, кто придерживается противоположного мнения", - говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг".
Зато агрессором Россию больше всего считают в Ивано-Франковской области - 94% опрошенных. Меньше всего - в Одесской и Луганской областях - 28 и 29 процентов соответственно.
13% украинцев не определились с позицией.
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Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря этого года среди 40 тыс. совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.
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