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понедельник, 03 августа 2020 10:14

Сколько украинцев не поехали отдыхать этим летом

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Сколько украинцев не поехали отдыхать этим летом
Летний отпуск отложили 18% украинцев из-за пандемии. Фото: pixabay.com

Этим летом более четверти украинцев отказались от отдыха.

Поездки летом отложили преимущественно из-за финансовых проблем, пишет tsn.ua.

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40% респондентов объясняют, что почувствовали проблемы из-за недостатка средств. Летний отпуск отложили 18% украинцев из-за пандемии. Еще 13% - по семейным обстоятельствам.

Из-за работы не смогли спланировать отдых 10% людей. Через закрытые границы дома остались 4% украинцев.

Этим летом 45% украинцев планируют отпуск на отечественных курортах. За границу хотят поехать 24% респондентов. Еще 17% проведут лето на даче, а 14% не планируют куда-либо ехать, свидетельствуют результаты исследования Rozetka Travel. В то же время наибольший спрос - на туры в Египет и Турцию. Популярны Кипр, Греция, Албания.

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03
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