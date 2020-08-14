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пятница, 14 августа 2020 11:48

Сколько украинцев дают взятки врачам

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Сколько украинцев дают взятки врачам
Треть украинцев дает врачам взятки. Фото: pixabay

За последние 12 месяцев более трети украинцев, а это 35%, доплачивали за прием у врача или медицинскую процедуру.

39% не обращались за такими услугами, 23% - не доплачивали, а 3% - не ответили на вопрос, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Также 70% граждан убеждены, что врачам не нужно доплачивать, чтобы гарантировать в будущем качественную помощь. Впрочем, 19% считают, что доплачивать стоит, а еще 11% затруднились ответить.

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На западе и на юге страны 77% респондентов не видят необходимости в дополнительной оплате. Больше всего тех, кто разделяет мнение, что врачам стоит дополнительно доплачивать - на востоке страны (27%).

Опрос проводили Центр Разумкова и Фонд "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Опросили 2022 респондента по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинцы оценили усилия, которые власть прилагает в борьбе с коронавирусом. 46.1% опрошенных считают, что власть что-то делает, но этого недостаточно. 21.2% определили, что для преодоления эпидемии власть не делает ничего.

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