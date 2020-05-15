Сколько украинцев болеют коронавирусом за рубежом

За рубежом 145 зараженных граждан Украины. Фото: Reuters

За рубежом 145 граждан Украины болеют Covid-19.

Больше всего больных украинцев - в Италии, 121 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Шестеро больных граждан Украины - в Чехии, по три - в Австрии, Беларуси и России. В Швеции и США произошли два случая заражения граждан Украины. В Молдове, Таиланде, Уругвае и на Мальте - по одному больному гражданину Украины.

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68 украинцев за рубежом уже выздоровели, и 8 человек умерли.

По состоянию на утро 15 мая, в Украине зафиксированы 17 330 подтвержденных случаев Covid-19. Из них летальных - 476. За последние сутки умерли 20 человек. Выздоровели за последние сутки 330 человек, в целом - 4473.