Сколько регионов не готовы к карантинным послаблениям

16 областей и город Киев остаются с ограничениями. Фото: Pixabay

Город Киев и еще 16 областей на 3 сентября не готовы к послаблению карантина.

Из обновленного списка выбыла Полтавская область, сообщает Министерство здравоохранения.

Самая высокая заболеваемость на 100 тыс. человек за две недели - в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.

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Таким образом, не готовы смягчать ограничения: Киев; Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

Для послабления ограничений регион должен соответствовать следующим критериям: количество тестирований должно быть не менее 24 на 100 тыс. в течение 7 дней; показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тыс. за 14 дней; если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается оранжевый уровень, если более 75% - красный.

За последние сутки в Украине обнаружили 2430 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 2 сентября, имеем 128 228 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2710 - летальные. 54 пациента умерли за последние сутки. И это рекордное количество с начала эпидемии в стране. Преодолели болезнь 59 676 пациентов, из них за последние сутки - 859.