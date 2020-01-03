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пятница, 03 января 2020 22:46

Сколько потратит ЦИК на защиту от хакеров

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Сколько потратит ЦИК на защиту от хакеров
На кибербезопасность ЦИК в 2020-м выделят 10 млн грн. Фото: "Цензор"

Для защиты информационного сервера Центральной избирательной комиссии в 2020 году выделят 10 млн грн.

К концу 2018 и в течение 2019-го на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК потратили почти 30 млн грн, сообщил глава ЦИК Олег Диденко, передает LB.

"Для усиления защищенности автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" в 2019-м было потрачено более 9,5 млн грн", - отметил он.

В следующем году для обеспечения киберзащиты реестра потратят более 7 млн ​​грн.

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"Кроме того, на 2020 год на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК запланировано около 10 млн грн", - подытожил глава Центризбиркома.

Центральная избирательная комиссия установила новый вариант порядка временного изменения места голосования.

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