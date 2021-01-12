Сколько потеряли рестораны за первые дни локдауна

30% заведений смогли повысить оборот. Фото: pinterest.com

С 8 по 10 января, за первые 3 дня локдауна, выручка общепита упала на 25%.

Больше всего от карантина пострадали бары и рестораны, опубликовал результаты исследования Poster.

Для сравнения оборота взяли период с 8 до 10 января 2021 года и 10-12 января 2020-го. В выборку попали более 2 тыс. заведений Украины.

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То есть по сравнению с прошлым годом заведения потеряли 25% выручки. А вот рестораны и бары потеряли 58% и 51% соответственно, кафе - 12%.

Суши-бары смогли наоборот увеличить свою прибыль на 25%, а 30% учреждений, принявших участие в исследовании, смогли повысить оборот.

Тина Кароль в карантин зарабатывает на рекламе и продаже собственных товаров. Звезда также является лицом украинского ювелирного бренда "Укрзолото".