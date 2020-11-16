Сколько потеряли кафе и рестораны за "карантинные выходные"

В выходные дни рестораны зарабатывают в среднем 41% от недельного оборота. Фото: pinterest.com

Во время карантина выходного дня общепит потеряли почти треть оборота.

14-15 ноября оборот кафе и ресторанов уменьшился на 27%, сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Poster, компании по автоматизации ресторанов.

За неделю оборот заведений упал на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

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С начала карантина оборот ресторанов уменьшились на 81%. Летом эта отрасль смогла усилить позиции, но с середины октября обороты начали снова падать.

"На субботу и воскресенье приходится основная часть выручки заведений общественного питания. В выходные дни рестораны зарабатывают в среднем 41% от недельного оборота, бары - 40%, пиццерии и кальянные - 35%, фастфуд - 31%, кондитерские - 30%", - сообщают в исследовании Poster.

С 14 ноября на всей территории Украины ввели карантин выходного дня. Он будет действовать в течение 6 выходных дней - 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноября.