Сколько молодых украинцев живут с родителями

112 Україна Молодые украинцы живут с родителями: назвали неутишительную статистику

Более трети украинцев от 18 до 34 лет живут с родителями.

Результаты опроса опубликованы в ЮНИСЕФ, передает "Завтрак с 1+1".

Большинство опрошенных хотят иметь собственное жилье. Собственное жилье есть только у 16% опрошенных.

20% проживают в общежитиях. Снимают жилье - 27%.

Большинство респондентов ответили, что обеспечение жильем для них актуальный вопрос. И они хотят принять участие в государственных жилищных программах.

Половина хотели бы получить разовую денежную компенсацию. Меньше интересуются льготными кредитами и арендой жилья по низким ценам.

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