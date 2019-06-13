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четверг, 13 июня 2019 09:34

Сколько молодых украинцев живут с родителями

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Сколько молодых украинцев живут с родителями
112 Україна Молодые украинцы живут с родителями: назвали неутишительную статистику

Более трети украинцев от 18 до 34 лет живут с родителями.

Результаты опроса опубликованы в ЮНИСЕФ, передает "Завтрак с 1+1".

Большинство опрошенных хотят иметь собственное жилье. Собственное жилье есть только у 16% опрошенных.

20% проживают в общежитиях. Снимают жилье - 27%.

Большинство респондентов ответили, что обеспечение жильем для них актуальный вопрос. И они хотят принять участие в государственных жилищных программах.

Половина хотели бы получить разовую денежную компенсацию. Меньше интересуются льготными кредитами и арендой жилья по низким ценам.

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Фотограф Габриэле Дабасинаните сделала трогательные снимки женщин с детьми. Подборку приурочила Дню матери.

Художница уверена, что материнская любовь самая сильная в мире, а отцовство - это большое счастье.

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13
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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