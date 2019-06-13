Сколько молодых украинцев живут с родителями

Более трети украинцев от 18 до 34 лет живут с родителями.
Результаты опроса опубликованы в ЮНИСЕФ, передает "Завтрак с 1+1".
Большинство опрошенных хотят иметь собственное жилье. Собственное жилье есть только у 16% опрошенных.
20% проживают в общежитиях. Снимают жилье - 27%.
Большинство респондентов ответили, что обеспечение жильем для них актуальный вопрос. И они хотят принять участие в государственных жилищных программах.
Половина хотели бы получить разовую денежную компенсацию. Меньше интересуются льготными кредитами и арендой жилья по низким ценам.
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