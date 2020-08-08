Сколько медиков и детей подцепили коронавирус - данные МЗ

В Украине насчитывают 5581 ребенка, который заразился Covid-19. Фото: pixabay.com

72 медика заразились на Covid-19. Также за минувшие сутки заболел 91 ребенок.

В целом, в Украине насчитывается 5581 ребенок и 9150 медицинских работников, заболевших коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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За минувшие сутки появилось 1489 новых больных. Больше всего в столице - 200 человек. В Одесской области насчитали 165 случаев заболевания за сутки, Львовской - 154, Харьковской - 134, Ивано-Франковской - 126.

За время пандемии заболели 79 750 человек. Из них выздоровели 43 655 пациентов, умерли - 1879.

Украинцы начали тяжелее переносить коронавирус. Также увеличилось количество госпитализаций и летальных исходов, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.