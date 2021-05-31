Сколько людей в Киеве сделали прививки от Covid-19 на выходных

30 мая количество желающих вакцинироваться было чрезвычайно велико. Фото: Reuters

В течение этих выходных в Центре вакцинации от Covid-19, созданном в Киеве на базе Международного выставочного центра, прививки сделали 3467 человек.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

По его данным, в течение выходных в столичном Центре вакцинации от Covid-19, созданном на базе Международного выставочного центра, вакцину получили 3467 человек. В том числе сегодня, 30 мая, прививки сделали 2072 человека.

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"Сегодня количество желающих вакцинироваться была чрезвычайно велико. Для меня это - свидетельство осведомленности и сознательности людей. Такая готовность вакцинироваться дает надежду на то, что, при наличии вакцин мы сможем преодолеть пандемию в стране и в мире в целом", - резюмировал первый замглавы КГГА, поблагодарив всех за оперативную и качественную организацию массовой вакцинации.

29 мая в Киеве и Львове открылись центры вакцинации от Covid-19. В первый день работы в обоих городах привили менее 2000 человек.