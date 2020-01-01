Сколько людей приехали на Новый год в Украину

31 декабря в Украину приехало почти 100 тыс. человек. Фото: Госпогранслужбы.

Во вторник, 31 декабря, на въезд и выезд из Украины было оформлено 175 тыс.человек. В пропуске отказали только сотни.

На территорию Украины въехали почти 95 тыс.человек. На выезд из Украины было оформлено 80 тыс, передает пресс-центр Госпогранслужбы.

В течение суток оформили около 30 тыс. транспортных средств.

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"Во время мероприятий пограничного контроля в сутки отказано в пропуске около 100 лицам, из них - более 20 потенциальным нелегальным мигрантам, выявлено 9 недействительных документов, 21 человек были задержаны за незаконное пересечение границы", - говорится в сообщении.

В течение 2016-2019 годов в Польше задержали 19 граждан Украины путем внесения данных о них в систему Интерпол для дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию.