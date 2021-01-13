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среда, 13 января 2021 13:11

Сколько людей использовали чат-бот Укрзализныци за 1-е сутки работы

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Сколько людей использовали чат-бот Укрзализныци за 1-е сутки работы
Компания поздравила пятитысячного пользователя чат-бота. Фото: pixabay

Чат-бот Укрзализныци работает в Telegram и Viber уже сутки.

За это время им уже воспользовались 17 тыс. человек, сообщает Укрзализныця.

"За 1-е сутки работы чат-ботом Укрзализныци в Viber и Telegram, с функцией продажи билетов, им воспользовались 17 тысяч клиентов компании. 1-й билет с помощью нового сервиса купили по маршруту Киев - Винница ", - написали в сообщении.

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Компания поздравила пятитысячного пользователя чат-бота. Пассажир получил 2 билета на поезд класса СВ или 1-го класса поезда Интерсити + в любой уголок Украины. Их сможет использовать в следующие 6 месяцев.

В период локдауна в Украине с 8 по 24 января поезда Укрзализныци дальнего и пригородного сообщения будут курсировать стабильно. Компания позаботится обо всех средства безопасности пассажиров, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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