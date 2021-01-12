Сколько лесхозы заработали на новогодних елках

За незаконну вирубку дерев склали 432 адмінпротоколи. Фото: pinterest.com

За период новогодних праздников в Украине через лесные хозяйства продали почти полмиллиона елок.

Сумма прибыли за них составляет более 39 млн грн, сообщили в пресс-службе Гослесагентства.

В то же время за незаконную вырубку деревьев составили 432 админпротоколы на сумму 180 тыс. грн. В общем браконьеры нанесли ущерб лесу на 873 тыс. грн.

Лидерами по продаже новогодних деревьев стали областные лесные в Полтавской - 68,3 тыс. хвойных деревьев, Волынской - 59,1 тыс., Cумський - 43,2 тыс., Кировоградской - 40,3 тыс., Житомирской - 37 2 тыс., Луганской - 27,5 тыс. - областях.

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"Реализация елок, как и в прошлом году, происходила с использованием специальных бирок, благодаря которым было возможно отследить происхождение и легальность елки. Всего выявлено 1932 елок, срубленных браконьерами, которые нанесли вред лесу на сумму 873 тыс. гривен", - пишут в сообщении.

Начали демонтаж главной новогодней елки страны. Локацию на Софийской площади решили убрать с введением локдауна.