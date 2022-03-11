Сколько детей вывезли из Украины из-за войны - шокирующая цифра

Более 1 млн украинских детей выехали за границу из-за войны. Фото: dw.com

Спасаясь от войны, из Украины уехало более 1 миллиона детей. Большинство из них вместе с семьями перебрались в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

"Количество перемещающих детей поражает, что свидетельствует о том, насколько беспрецедентной стала ситуация для детей и семей в Украине. Дети оставляют все привычное и знакомое в поисках безопасности. Это разрывает сердце", – сказал региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Офшан Хан.

Пока в Украину прибыло 6 грузовиков почти с 70 тоннами товаров. Снабжение включает средства индивидуальной защиты и медицинские, хирургические и акушерские наборы.

Команда ЮНИСЕФ вместе с партнерами в Украине будет доставлять медикаменты в 22 больницы в 5 разных пострадавших от войны районах для 20 000 детей и матерей.

Из состава ЮНИСЕФ в Копенгагене отправили три грузовика необходимых для детей вещей и гигиенических наборов, которые уже прибыли в Польшу.

Дополнительные поставки из Копенгагена и Турции прибудут в ближайшие дни.

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