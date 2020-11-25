Сколько детей родилось за время пандемии

За двое суток на этой неделе в Киеве родились 156 младенцев. Фото: pinterest.com

С марта 2020 года в Киеве появились на свет 20 694 ребенка.

Об этом на брифинге сказал столичный мэр Виталий Кличко.

По его словам, за 2 суток на этой неделе в Киеве родились 156 младенцев: 81 мальчик и 75 девочек. Среди них 2 двойни мальчиков.

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За такой же период прошлого года в Киеве родилось почти на 6% меньше детей.

17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. Впервые празднование состоялось 11 лет назад на площади Святого Михаила в Вене.