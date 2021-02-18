Сколько денег выделили для лечения украинцев от Сovid-19 2021 года

Для лечения украинцев от коронавируса выделили деньги. Фото: pixabay

На 2021 год для лечения больных с коронавирусом в Украине заложили почти 10 млрд грн.

Пакет медуслуг стационарного лечения будут предоставлять до конца карантина и месяц после него, сообщила заместитель директора департамента программы медгарантий Национальной службы здоровья - НСЗУ - Анна Фенчак.

По ее словам, после этого НСЗУ предложит оплату больницам, которые готовы реагировать на инфекционные заболевания за отдельным пакетом медуслуг.

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Какие именно это будут медучреждения, будут определять региональные департаменты здравоохранения.

На Прикарпатье, где ситуация с коронавирусом напряженная, 17 февраля перепрофилировали для больных отделения Ивано-Франковской областной клинической больницы. За несколько часов оно почти полностью заполнилось пациентами.