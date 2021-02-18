Сколько денег выделили для лечения украинцев от Сovid-19 2021 года

На 2021 год для лечения больных с коронавирусом в Украине заложили почти 10 млрд грн.
Пакет медуслуг стационарного лечения будут предоставлять до конца карантина и месяц после него, сообщила заместитель директора департамента программы медгарантий Национальной службы здоровья - НСЗУ - Анна Фенчак.
По ее словам, после этого НСЗУ предложит оплату больницам, которые готовы реагировать на инфекционные заболевания за отдельным пакетом медуслуг.
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Какие именно это будут медучреждения, будут определять региональные департаменты здравоохранения.
На Прикарпатье, где ситуация с коронавирусом напряженная, 17 февраля перепрофилировали для больных отделения Ивано-Франковской областной клинической больницы. За несколько часов оно почти полностью заполнилось пациентами.
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