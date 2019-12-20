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пятница, 20 декабря 2019 16:37

Сколько денег украинцы тратят на алкоголь

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Сколько денег украинцы тратят на алкоголь
По сравнению с I полугодием 2018 расходы украинцев на алкоголь не изменились. Фото: style.rbc

Одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1200 грн в месяц.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, собранные в I полугодии 2019 года.

Украинцы, которые живут в городах, тратят на алкоголь несколько больше, чем жители сельской местности: 1300 грн и 900 грн соответственно.

При этом семьи с детьми тратят на алкогольные напитки несколько меньше, чем семьи, где нет детей 1100 грн и 1200 грн.

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По сравнению с I полугодием 2018 расходы украинцев на алкоголь не изменились. В прошлом году они также составляли в среднем 1200 грн на семью в месяц.

В общем ежемесячно среднестатистическая семья в Украине тратит 9600 грн на продукты питания, алкогольные напитки, табачные изделия, оплату коммунальных услуг, отдых, оплату транспорта.

В месяц семья на продукты в среднем тратит 4 тыс. грн. Больше всего денег тратят на мясо - почти четверть суммы.

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