Сколько Covid-вакцина будет стоить в частных клиниках

Шмигаль возразил, что вакцина от Pfizer будет стоить €1 тыс. за 2 дозы. Фото: pixabay.com

Коммерческая стоимость вакцины от Covid-19 будет составлять от 300 до 1,2 тыс. грн. Вакцина от Pfizer не может стоить €1 тыс. за 2 дозы.

Цена этой вакцины у производителя колеблется от $15-20, заявил премьер-министр Денис Шмигаль, передает "Фокус".

"Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1,2 тысячи гривен, то вакцина от коронавируса будет в этих же пределах. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет высока. Это сбалансирует рынок", - сказал он.

Производители пока что торгуют только с правительствами.

До июля Украина ожидает получить несколько миллионов доз вакцины, а учитывая ограниченные сроки годности, могут возникать ее излишки. По словам премьера, если спрос на прививки окажется существенно меньше количества закупленных вакцин, остатки будут продавать по себестоимости частным клиникам перед летним сезоном отпусков.

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Вчера в Украине официально подтвердили 2 случая так называемого британского штамма Covid-19. Новый штамм выявили у двоих Covid-больных из Ивано-Франковска.