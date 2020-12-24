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четверг, 24 декабря 2020 15:28

Сколько безработных насчитали в Украине

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Сколько безработных насчитали в Украине
1,7 млн. 15-летних людей и в возрасте 15-70 лет в Украине являются безработными. Фото: pixabay

16,0 млн. украинцев в возрасте от 15 лет и старше были трудоустроены в III квартале 2020 года.

Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составляет 15,9 млн., сообщили в результатах обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

1,7 млн. 15-летних людей и в возрасте 15-70 лет в Украине являются безработными.

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Также за указанный период уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,8%, а среди населения 15-70 лет - 56,1%.

В то же время, тех, кто остается без работы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 9,5% (в первом квартале - 8,5%, во втором квартале - 9,8%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 9,5% (в первом квартале - 8,6%, во втором квартале 9,9%).

Минэкономики разработало проект постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка предоставления помощи по частичной безработице". Он направлен на согласование профсоюзов. Такая помощь будет предоставляться работникам в случае потери ими части заработной платы вследствие вынужденного сокращения рабочего времени.

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