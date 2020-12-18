Помощь по частичной безработице: правительство подготовило новый проект

Право на пособие получат работники, которым сокращено 50% рабочего времени. Фото: pexels.com

Минэкономики разработало проект постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка предоставления помощи по частичной безработице". Он направлен на согласование профсоюзов.

Такая помощь будет предоставляться работникам в случае потери ими части заработной платы вследствие вынужденного сокращения рабочего времени. Право на пособие по частичной безработице имеют работники, у которых сокращение продолжительности рабочего времени составляет 50% и более в месяц, рассказывает РБК.

Выплата работникам помощи осуществляется работодателем, с которым оформлены трудовые отношения.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите населения на период действия карантина. Этот закон был принят парламентом 2 декабря 2020.