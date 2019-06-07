Скільки українців не вважають Росію агресором - результати опитування

65% украинцев считают Россию агрессором в отношении Украины, а 27% - нет.

В частности, не осуждают действия России 68% сторонников "Опозиційна платформа - за життя", лидером которой является Виктор Медведчук. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

38% опрошенных высказались за прекращение военных действий и замораживание конфликта на Донбассе, 22% - за придание этим территориям самостоятельного или федеративного статуса в составе Украины.

5% опрошенных высказались за полное отделение оккупированных земель.

В то же время, 18% респондентов поддерживают продолжение войны до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.

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С 29 мая по 3 июня социологи опросили 2 тыс. жителей Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Это было личное формализованное интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%

В опубликованных в декабре результатах такого опроса социологической группы "Рейтинг" назвали Россию страной-агрессором 63% жителей Украины.