Скидка от Нафтогаза: как можно сэкономить в следующем месяце

Со следующего месяца "Нафтогаз" предлагает скидку клиентам. Фото: pixabay.com

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут получить дополнительную скидку в 1%, если оплатят счета до 15 числа в личном кабинете или через чат бот, сообщает компания.

Клиенты должны ежемесячно платить за газ по факту потребления до 25 числа следующего месяца.

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Цена тарифного плана "Фиксированный" в размере 7,96 грн/куб. м зафиксирована на целый год. Период действия с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года. На этот тарифный план автоматически переведены все клиенты компании.

Срок действия тарифа может быть прекращен клиентом досрочно путем перехода на другой тарифный план в другой компании.

Клиенты, имеющие льготы или субсидии, могут присоединиться к тарифному плану "Фиксированный". Изменение тарифного плана не влияет на наличие или начисления льгот и субсидий.

Отопление и горячая вода по всей Украине вырастет от 40 до 75%. Тарифы будут зависеть от региона проживания. Стоимость услуг теплокоммунэнерго уже подняли в Черновцах. Это 75% роста стоимости поставки теплоносителей и горячей воды. Киев объявил о росте стоимости услуг КП "Киевтеплоэнерго". 80% киевлян получат новые платежки, которые будут выше предыдущих на 40%.