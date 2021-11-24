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среда, 24 ноября 2021 12:23

"Сказали: иди в туалет. Ребенок туда и выпал" - мать умоляет о помощи на лечение сына

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Автор: Фото предоставлено Викторией Науменко
  16-летний Михаил Науменко из города Козилец Черниговской области имеет ДЦП. На реабилитацию нужно 50 тыс. грн.
16-летний Михаил Науменко из города Козилец Черниговской области имеет ДЦП. На реабилитацию нужно 50 тыс. грн.

16-летний Михаил Науменко из города Козилец Черниговской области имеет ДЦП. Нуждается в реабилитации не менее трех раз в год. Стоимость курса составляет 50 тыс. грн.

"Миша у нас долгожданный ребенок. До него у меня было три беременности, но ровно на третьем месяце прерывалась. Сама по себе. С Мишей я доходила до 7 месяцев. И у меня умирает отец. Из-за стресса замер плод. Мне стимулировали роды. Когда я захотела в туалет, судно не дали. Сказали, иди в туалет, ребенок туда и выпал, – рассказала Gazeta.ua мать Виктория Науменко. – Теперь вот такие последствия. Ребенка увезли в Охматдет. Там выхаживали, потому что весил чуть больше килограмма. А в 9 месяцев Мише поставили ДЦП. Мы не опустили руки и постоянно занимались им. Сыночек начал понемногу делать шаги. Но у 8 лет, во время операции с аппендицитом, были проблемы с почками. Снова нужно было начинать все с нуля: массаж, ежедневно ЛФК и беговая дорожка".

За все годы Михаил был в реабилитации более 40 раз. Лучшие результаты – после клиники Козявкина в Трускавце.

"Сын сидит, стоит с поддержкой, ходит с ходулями. Учится индивидуально по обычной школьной программе. Самостоятельно осваивает компьютер, потому что в селе нет учителя информатики. Имеет отличную память на цифры. Рисует, вышивает, выжигает по дереву. Мечтает ходить, стать военным или спасателем. Уже два года, как на реабилитацию мы не ездим. На курс нужно не менее 50 тысяч гривен. У нас нет таких денег. Мы с мужем тоже болеем. У меня 12 лет ревматроидный полиартрит. У мужа более 13 лет гепатит С. Обращаемся к неравнодушным людям. Пожалуйста, помогите реабилитировать сына. Без вас мы не поставим ребенка на ноги", – говорит Виктория Науменко.

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Реквизиты для помощи:
карточка Приватбанка: 5168 7520 2028 0213 (Науменко Михаил Александрович).

Автор: Любовь Карнарук
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