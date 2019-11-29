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пятница, 29 ноября 2019 20:45

Скандальный нардеп-беглец заявил о возвращении в Украину

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Скандальный нардеп-беглец заявил о возвращении в Украину
Экс-нардеп Александр Онищенко возвращается в Украину. Фото: 5.ua

Экс-нардеп и олигарх Александр Онищенко, который уехал за границу в 2016 году из-за уголовного преследования, заявил о возвращении в Украину.

Онищенко планирует прилететь в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения относительно себя в мошенничестве и отмывании денег, заявил он журналистам Kyiv Post.

Чтобы подтвердить свои намерения, экс-нардеп прислал журналистам фото билета в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который вылетает из Барселоны в столицу Украины.

"Я считаю, что пора", - прокомментировал свои планы Онищенко.

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Александр Онищенко уехал за границу 2016 года. Живет в селе в Испании. В Украине его подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Нанес ущерб почти 3 млрд грн.

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