Скандальный нардеп в Раде выбирал девушку на вечер

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива во время заседания ВРУ искал девушку с эскорта.
В сети опубликовали соответствующее фото.
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На кадрах видно руку нардепа, который что-то ищет в телефоне на странице с девушкой.
"Дайте инстаграм эскортницы в телеграмм", - говорится под фото.
Нардеп Илья Кива в зале Верховной Рады вел переписку с абонентом по имени "Яна Блядинская". Он перечислил расходы на ребенка.
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