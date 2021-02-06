Скандальный нардеп в Раде выбирал девушку на вечер

Кива взялся за старые пикантные дела. Фото: zik.ua

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива во время заседания ВРУ искал девушку с эскорта.

В сети опубликовали соответствующее фото.

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На кадрах видно руку нардепа, который что-то ищет в телефоне на странице с девушкой.

"Дайте инстаграм эскортницы в телеграмм", - говорится под фото.

Нардеп Илья Кива в зале Верховной Рады вел переписку с абонентом по имени "Яна Блядинская". Он перечислил расходы на ребенка.