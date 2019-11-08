Скандальный нардеп Дубневич вышел из СИЗО

Нардеп Ярослав Дубневич вышел из следственного изолятора под залог в 90 млн гривен.

Как отмечается, депутат сдал следователям загранпаспорт. Об этом со ссылкой на адвоката Александра Тананакина сообщают "Грати".

В то же время на Дубневича не надели электронный браслет, который он по решению суда должен носить.

Нардеп внес 90 млн грн залога.

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31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

По версии следствия, нардеп лоббировал выделение денежных средств Укрзализныце на закупку товаров в подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы составили более 93 млн грн.

"За" арест голосовали фракции "Слуга народа" и "Голос".

7 ноября его взяли под стражу с альтернативой залога 90 млн грн.