Скандальный экс-регионал засветился в Крыму с русскими актерами

Царев вероятно скрывается в Крыму. В своем блоге в твиттере публикует фотографии оттуда. Фото: korrespondent.net

Бывший нардеп и сторонник сепаратистов Олег Царев засветился в аннексирована Крыму.

Фото опубликовал политтехнолог Алексей Голобуцкий в Facebook. На фотографии Царев делает селфи с актерами Андреем Стояновым, Александром Михайловым и Еленой Цыплаковой. С актерами Царев встретился вероятно в рамках Международного телефорума "Вместе", который российские оккупанты провели в Ялте.

"Свежие фоточки: Царев в Ялте на форуме "Вместе". Странная компания. Они там спиваются "вместе", старательно ностальгируя по совку?" - подписал фото он.



Царев был заместителем председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва. С ПР его исключили в 2014 году. Тогда же баллотировался в президенты Украины на досрочных выборах. Свою кандидатуру снял. Поддерживал боевиков на оккупированном Донбассе. 26 июля 2014-го его избирали спикером "парламента" так называемой Новороссии, которая так и не сложилась в результате конфедерации "ЛНР" и "ДНР". В Украине против него открытые несколько уголовных дел, в том числе и за призывы к изменению территориальной целостности страны. Он объявлена ​​в межгосударственный и всеукраинский розыск.