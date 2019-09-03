Скандального судью времен Януковича уволили с должности

Виктора Татькова уволили с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины. Фото: PEP

Скандального судью времен Януковича Виктора Татькова уволили с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

Причиной увольнения стал дисциплинарный проступок. Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

"3 сентября Высший совет правосудия рассмотрел на заседании вопрос об увольнении Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, Татьков уволен с должности в связи с нарушением требований относительно совместительства.

В сентябре 2016-го Верховная Рада уволила Виктора Татькова с должности судьи, потому что он подвергался люстрации. Прокуратура подозревала судью в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. Весной 2018-го стал известно, что Татьков попросил убежища в Австрии. Журналисты выяснили, что на родственников и неимущих друзей экс-председателя Высшего хозяйственного суда записано около 100 объектов недвижимости в Украине и около10 в Испании. 30 ноября 2018 Кассационный административный суд Верховного суда удовлетворил иск бывшего судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова в Верховную Раду о признании незаконным постановления об освобождении его от должности судьи.