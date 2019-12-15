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воскресенье, 15 декабря 2019 14:17

Скандальная Паша прокомментировала результаты Мисс Мира-2019

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Скандальная Паша прокомментировала результаты Мисс Мира-2019
Само сообщение Маргарита Паша написала на русском языке. Фото: Іnstagram.com/margoritapasha

В Великобритании завершился конкурс красоты "Мисс Мира-2019". За главную корону боролись участницы из 114 стран, победу одержала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Украинка Маргарита Паша, что ранее отметилась скандальными заявлениями, вошла в топ-40 конкурса красоты.

Конкурс прошел в Лондонской выставочном зале. Девушки представили свой талант, фигуру в купальнике, особое одеяние, которое показывало культуру страны, и роскошное вечернее платье.

24-летняя Маргарита Паша прокомментировала результаты голосования в своем Instagram. Поздравила пятерку победительниц Мисс Мира-2019, в которую вошли конкурсантки из Ямайки, Франции, Индии, Нигерии и Бразилии. И отметила, что их благотворительные проекты могут поразить каждого. А вот в Украине реализовать свои замыслы крайне сложно, убеждена Паша. Причина во всем - недостаток финансирования от государства.

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"К сожалению, наша страна не выделяет своей Мисс средства для того, чтобы она смогла сделать масштабный благотворительный проект в своей стране. Я благодарна каждому спонсору, партнеру, кто помог мне подготовиться к конкурсу, я сделала все возможно", - добавила она.

Само сообщение Маргарита Паша написала на русском языке. Именно языковой вопрос помог ей попасть в первый громкий скандал после победы на украинском этапе шоу. Тогда девушка отказалась давать интервью на украинском языке.

Победительница национального конкурса красоты "Мисс Украина" 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке для передачи "Світське життя". Ее разговор не вышел в эфир.

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Дата
15
декабря

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