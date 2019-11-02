Скалецкая рассказала о ситуации с дифтерией

В Украине повышается уровень вакцинации. Фото: depositphotos.com

В Украине нет эпидемии дифтерии, сыворотки хватит для всех больных.

В этом заверила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью ВВС.

"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности. То есть 141 флакон - это и была потребность Украины в сыворотке.

В этом году мы имеем 200 флаконов, еще дополнительно 150 или 170 нам передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи. Еще 100 тоже в качестве помощи предоставят посольства, в случае, если будет такая необходимость. То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки и этого количества лекарств достаточно", - сказала Скалецкая.

Она подчеркнула, что сыворотки применяют только для тех, кто заболел. Сейчас Минздрав работает над тем, чтобы как можно больше граждан вакцинировались и обезопасили себя от заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги народа" вакцинировались

Центр общественного здоровья МОЗ проинформировал, что на 28 октября в Украине зарегистрировано 20 случаев заболевания дифтерией, из них 18 - в течение октября. В связи с этим фракция "Голос" призвала президента Владимира Зеленского провести заседание СНБО.