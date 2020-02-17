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понедельник, 17 февраля 2020 12:14

Сивохо объявил о запуске новой Нацплатформы

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Сивохо объявил о запуске новой Нацплатформы
Как отметил Сивохо, задачей нацплатформы является наведение мостов между людьми по обе стороны линии соприкосновения. ФОТО: УНИАН

19 февраля в Украине стартует Национальная платформа примирения и единства. Ее назначение — помочь установить конструктивный мирный диалог между сторонами конфликта в Донбассе.

Сообщил об этом советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо на своей странице в Facebook.

"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит. 19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – "наводить мосты"", — написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский предложил ОРДЛО вместе контролировать границу

Во время выступления на конференции в Минске президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание общественной диалоговой платформы "Мир Донбассу". Предназначена она для жителей ОРДЛО и переселенцев. Участников платформы привлекут к консультациям на минской площадке и к обсуждению своего будущего в составе единой Украины.

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Дата
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