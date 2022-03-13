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воскресенье, 13 марта 2022 10:42

Ситуация в Харькове: продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы
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Бомбили Ізюм. Покровська (Фрунзе) та центральний ринок
Фото: t.me/truexanewsua
Бомбили Ізюм. Покровська (Фрунзе) та центральний ринок
Бомбили Ізюм. Покровська (Фрунзе) та центральний ринок
Бомбили Ізюм. Покровська (Фрунзе) та центральний ринок
Бомбили Ізюм. Покровська (Фрунзе) та центральний ринок

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 50 артиллерийских, минометных и обстрелов по жилым районам Харькова, Чугуева, Изюма, Рогани. По сравнению с предыдущими днями – ситуация менее напряженная. Но ВСУ не теряют бдительности. Вновь наблюдали определенную активность беспилотных летательных аппаратов противника для разведки.

О ситуации в городе-герое Харькове и области по состоянию на 13 марта сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты продолжают атаковать Изюмский район и попали в установку комплексной подготовки газа возле с. Глазуновка. Произошло интенсивное горение газа. Травмировали одного работника.

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"В Осколе, где кафиры атаковали психоневрологический интернат, возобновили функционирование заведения, там находится 350 подопечных и работники. Пробуем эвакуировать пациентов и персонал. Ежедневно наши бойцы наносят значительные потери противнику и не дают продвинуться вперед. В том же районе сбила российский истребитель", - говорится в обращении.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова опубликовала список гуманитарных коридоров, по которым 13 марта будет проходить эвакуация мирных жителей.

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