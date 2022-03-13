Ситуация в Харькове: продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы

Фото: t.me/truexanewsua

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 50 артиллерийских, минометных и обстрелов по жилым районам Харькова, Чугуева, Изюма, Рогани. По сравнению с предыдущими днями – ситуация менее напряженная. Но ВСУ не теряют бдительности. Вновь наблюдали определенную активность беспилотных летательных аппаратов противника для разведки.

О ситуации в городе-герое Харькове и области по состоянию на 13 марта сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты продолжают атаковать Изюмский район и попали в установку комплексной подготовки газа возле с. Глазуновка. Произошло интенсивное горение газа. Травмировали одного работника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активировались разведывательные беспилотники: глава Харьковщины поделился новостями в регионе

"В Осколе, где кафиры атаковали психоневрологический интернат, возобновили функционирование заведения, там находится 350 подопечных и работники. Пробуем эвакуировать пациентов и персонал. Ежедневно наши бойцы наносят значительные потери противнику и не дают продвинуться вперед. В том же районе сбила российский истребитель", - говорится в обращении.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова опубликовала список гуманитарных коридоров, по которым 13 марта будет проходить эвакуация мирных жителей.