Ситуация с коронавирусом напряженная: где больше всего зафиксировано новых случаев

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6295 новых больных коронавирусом. Из них детей - 429, медработников - 223.

Всего по состоянию на утро 20 февраля имеем 1 299 967 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 25 045 летальных. 73 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 1 144 516 пациентов, из них за последние сутки - 4539, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и Киеве (415).

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 415 случаев;

Винницкая область - 554 случая;

Волынская область - 166 случаев;

Днепропетровская область - 290 случаев;

Донецкая область - 168 случаев;

Житомирская область - 369 случаев;

Закарпатская область - 414 случаев;

Запорожская область - 132 случая;

Ивано-Франковская область - 738 случаев;

Киевская область - 325 случаев;

Кировоградская область - 42 случая;

Луганская область - 45 случаев;

Львовская область - 420 случаев;

Николаевская область - 163 случая;

Одесская область - 144 случая;

Полтавская область - 138 случаев;

Ровенская область - 142 случая;

Сумская область - 143 случая;

Тернопольская область - 203 случая;

Харьковская область - 280 случаев;

Херсонская область - 35 случаев;

Хмельницкая область - 210 случаев;

Черкасская область - 127 случаев;

Черновицкая область - 522 случая;

Черниговская область - 110 случаев.

Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.