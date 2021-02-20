Ситуация с коронавирусом напряженная: где больше всего зафиксировано новых случаев

За последние сутки в Украине обнаружили 6295 новых больных коронавирусом. Из них детей - 429, медработников - 223.
Всего по состоянию на утро 20 февраля имеем 1 299 967 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 25 045 летальных. 73 пациента умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 1 144 516 пациентов, из них за последние сутки - 4539, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и Киеве (415).
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 415 случаев;
Винницкая область - 554 случая;
Волынская область - 166 случаев;
Днепропетровская область - 290 случаев;
Донецкая область - 168 случаев;
Житомирская область - 369 случаев;
Закарпатская область - 414 случаев;
Запорожская область - 132 случая;
Ивано-Франковская область - 738 случаев;
Киевская область - 325 случаев;
Кировоградская область - 42 случая;
Луганская область - 45 случаев;
Львовская область - 420 случаев;
Николаевская область - 163 случая;
Одесская область - 144 случая;
Полтавская область - 138 случаев;
Ровенская область - 142 случая;
Сумская область - 143 случая;
Тернопольская область - 203 случая;
Харьковская область - 280 случаев;
Херсонская область - 35 случаев;
Хмельницкая область - 210 случаев;
Черкасская область - 127 случаев;
Черновицкая область - 522 случая;
Черниговская область - 110 случаев.
Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.
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