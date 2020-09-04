Ситуация с Covid-19 позволила МОЗ мобилизовать бюджетные средства – эксперт

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Ситуация с коронавирусом позволила МОЗ мобилизовать бюджетные средства и направить их на улучшение ситуации в медицинской отрасли.

Такое мнение выразил эксперт, советник Комитета по вопросам экономического развития, Виктор Скаршевский на странице в Facebook.

"Ситуация с коронавирусом позволила мобилизовать бюджетные средства в медицинской отрасли. За время карантина в результате действий Министерства здравоохранения увеличилось количество больничных коек подачей кислорода, больницы для приема пациентов с Covid-19 обеспечены аппаратами ИВЛ, пациенты - мониторами, передвижными аппаратами и газоанализаторами крови, больницы подготовлены к приему в рамках возможной второй волны", – подчеркнул Виктор Скаршевский.

Эксперт также отметил, что для избежания негативного сценария с Covid-19 гражданам необходимо придерживаться гигиенических правил и профилактических предписаний Министерства здравоохранения. По словам Виктора Скаршевского, сдерживание распространения коронавируса помогло Украине лучше подготовиться к возможной второй волне, но в случае повторного жесткого карантина – украинский бизнес не выдержит.