Ситуация резко ухудшается. В Украине больше всего Covid-больных за последние месяцы

Всего в Украине провели более 12,3 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 5744 новых больных коронавирусом. Это самое большое количество за последние месяцы. Из них детей – 629, медработников – 95.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415) областях, а также в Киеве (362).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 331 540 человек. Умерли 54 651 пациент, из них 101 – за последние сутки. Выздоровели 2 226 629 человек, за последние сутки – 1499, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 72 931 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 34 420, ИФА – 7 942. Также сделали 30 569 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,3 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 362 случая;

Винницкая область - 185 случаев;

Волынская область - 91 случай;

Днепропетровская область - 415 случаев;

Донецкая область - 259 случаев;

Житомирская область - 278 случаев;

Закарпатская область - 54 случая;

Запорожская область - 239 случаев;

Ивано-Франковская область - 203 случая;

Киевская область - 120 случаев;

Кировоградская область - 40 случаев;

Луганская область - 229 случаев;

Львовская область - 552 случая;

Николаевская область - 93 случая;

Одесская область - 347 случаев;

Полтавская область - 132 случая;

Ровенская область - 210 случаев;

Сумская область - 213 случаев;

Тернопольская область - 244 случая;

Харьковская область - 498 случаев;

Херсонская область - 180 случаев;

Хмельницкая область - 223 случая;

Черкасская область - 163 случая;

Черновицкая область - 245 случаев;

Черниговская область - 169 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина вышла на третье место в Европе по смертности от Сovid-19

Адаптивный карантин в Украине заработает по новым правилам с 20 сентября. 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений даже при условии снижения благосостояния для большинства людей. В желтой и оранжевой зонах будут допускать работу образовательных учреждений при условии, что персонал будет привит на уровне 80% по крайней мере одной дозой. В красной зоне для продолжения работы все должны быть привиты двумя дозами Сovid-вакцины. То же будет касаться учреждений культуры, питания и спортзалов.