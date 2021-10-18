Сироту распяли за веру в Христа. Церковный праздник 18 октября

18 октября православная церковь вспоминает святую мученицу Харитину. Еще в детстве она стала сиротой.

Воспитывал девушку добрый и богатый человек Клавдий. Любил он ее, как собственную дочь. Харитина росла кроткая, смиренная, молчаливая, целомудренная и умная, а также верила в Господа.

Автор: facebook.com/AskoldovaMohyla Святая мученица Харитина

Она пожертвовала Христу свою девственность. Целыми днями девушка молилась и читала Священное Писание. Верующие приходили к ней и просили полезные советы. Много людей Харитина обратила в христианство, ведь была примером для подражания.

Во время правлання императора Диоклетияна начались гонения христиан. Он приказал привести праведную девушку на суд. Клавдию не удалось защитить Харитину. Святая утешала его тем, что идет по венец вечной славы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько женщин защищает Украину

На суде она не отреклась от своей веры. Ей приказали побрить голову. Харитину посыпали тлеющим углем, грудь ей прокололи раскаленными железными прутьями, повыбивать зубы, вырвали ногти с рук и ног, распяли на страшном колесе, а все раны для большей боли поливать уксусом.

Тело святой положили в мешок и выбросили в море. Произошло это в 304 году. Через три дня волны принесли ее на берег. Клавдий смог похоронить тело мученицы.

День Ангела сегодня празднуют Александр и Григорий. Человек получает небесного ангела-хранителя в день крещения.