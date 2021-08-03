Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки

Фото: dumskaya.net

Поселок Затока Белгород-Днестровского района Одесской области уже много лет остается одним из самых любимых курортов Черного моря среди украинцев.

В летние дни утренняя скоростная электричка из Одессы привозит сюда сотни людей. Билет стоит 26 грн. Чтобы попасть на хороший дикий пляж стоит сойти на станциях Морская или Дружба, передает dumskaya.net.

Здесь у моря вообще нет торговых точек, только песчаные дюны, поросшие травой и широкие пляжи с мелким и чистым песком. Море не идеально синее, в нем немало воды из лимана, но здесь чище, чем в Одессе.

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Любителям дискотек в Затоке тоже найдется, чем заняться. Ночные клубы можно найти, сойдя на станциях Солнечная, Лиманская или Бугаз.

В поселке есть возможность снять жилье на любой вкус и кошелек. Цены на продукты и услуги гораздо выше, чем в Одессе. Например, арбуз стоит 25 грн/кг.

Последняя электричка в Одессу проходит через залив примерно в 18:30.

Украинский блогер Евгений Панюта протестировал отдых в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области. Этот мало известный курорт на берегу Черного моря идеально подойдет для тихого семейного или дикого отдыха. В Санжейке необычный спуск к морю. Небольшую полосу пляжа отделяет от дороги огромный обрыв.