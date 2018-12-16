Синоптики спрогнозировали погоду на воскресенье

В воскресенье, 16 декабря, на западе Украины ожидаются снегопады, в остальных регионах — переменная облачность.

При этом средняя температура ночью составит от -5 до -7, днем — от -3 до -5 градусов. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Укргидрометцентра.

Так, в Волынской, Ривненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях прогнозируют осадки в виде снега. Столбик термометра покажет от -1 до -3 градусов днем. В Закарпатской области, где будет относительно теплее (от +2 до +4 градусов) пройдет снег с дождем.

На востоке страны — переменная облачность, днем от -1 до -3, ночью похолодает до -7. В центральном и северном регионах дневная температура воздуха от -3 до -5 градусов.

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На юге морозы будут не такими сильными (от 0 до -2), в Крыму и вовсе ожидается плюсовая температура (от +2 до +4 градусов выше нуля).

В Киеве в последний день недели пройдет без осадков, однако с морозами — температура воздуха днем от -3 до -5 градусов.

Автор: meteo.gov.ua

В Украине в начале рабочей недели отступит циклон, который принес снежные бури в некоторых областях. По прогнозам метеорологов, Новый год-2019 будет со снегом и морозом, а также температурой до -18 ночью и -10 градусов днем.