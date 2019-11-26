Синоптики сообщили о потеплении

Погода на 26 ноября

26 ноября в Украину придет потепление и сухая погода.

В сравнении с 25 ноября температура несколько повысится, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

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Ночью до 0..-5°С, днем ожидается до +1..+6°С; на крайнем юге и в Закарпатье ночью +1..+5°С, днем +4..+9°С, в Крыму до +14°С.

26 ноября христиане восточного обряда чествуют Иоанна Златоуста, Патриарха Константинопольского. Иоанн Златоуст - один из трех Вселенских святителей. Вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом - автор Божественной Литургии. Иоанна считают защитником бедных и немощных, а также покровителем людей, чья профессия связана с ораторским искусством - юристов и учителей.