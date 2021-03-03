Синоптики шокировали прогнозом на 8 марта

В Украине 8 марта ожидается существенное ухудшение погоды. В северных и западных областях пройдут дожди с мокрым снегом.

Днем столбики термометров в Крыму и на юге покажут +6...8°С, на Львовщине, Прикарпатье и Буковине +3...5°С, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В Винницкой и Запорожской областях до +6°С. Во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях днем дождливо, а в Черниговской, Сумской и Харьковской дождь перейдет в мокрый снег. Ночью температура воздуха несколько снизится, прогнозируют -1...3°С. Только на юге она будет колебаться около нуля. На остальной территории страны в пределах +1...4°С, только в Черниговской и Сумской областях может снизиться до -1°С.

Автор: meteo.gov.ua

В Киеве 8 марта ночью ожидается -1...3°С, днем +1...3°С.

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В марте 2021 года - 9 выходных. Дополнительным днем отдыха станет понедельник, 8 марта, когда в Украине отмечается Международный женский день.